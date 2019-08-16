В Туле восстановят сгоревший рынок «Салют»

Рынок «Салют» в Туле будет отстроен заново после пожара.



Об этом сообщил министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев.

Старые, уцелевшие после пожара конструкции рынка полностью снесут, а на их месте появится новое здание. Как ожидается, строительство будет завершено до конца 2019 года.

Весной 2017 года рынок частично сгорел. В оставшихся целыми павильонах торговля некоторое время продолжалась. Позже начались проблемы с оплатой аренды, инспекции заключили, что торговля в полуразрушенном помещении может быть опасна. В итоге приставы закрыли рынок.