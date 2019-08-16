В Туле возбудили 10 дел при проверке УК

В Туле Роспотребнадзор возбудил 10 административных дел после проверки тульских управляющих компаний.



Специалисты проверили деятельность ООО «УК «Внешстрой-Коммунсервис», ООО «Апрель-Менеджмент», ООО «ЖЭК «Тульский дом», ООО «ДомСтрой».

В основном нарушения касались оборудования и содержания контейнерных площадок: отсутствие твердого покрытия, ограждения, состояние мусороприемных камер.

Кроме того, по обращениям жителей специалисты проверили ООО «УК «Наш Дом», ООО «УК «Арсенал», ООО «УК «Восход». Обращения касались состояния контейнерных площадок и содержания подвалов.

В ходе проведения проверок на должностных лиц вышеуказанных организаций возбудили 10 дел об административных правонарушениях и в адрес юридических лиц выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

В целях профилактики нарушений на всех объектах проведено разъяснение обязательных требований санитарного законодательства.