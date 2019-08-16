Туляк пытался обокрасть грузовой поезд

Тульские транспортные полицейские пресекли хищение 87 слитков чугуна с грузового поезда.



Злоумышленник в дневное время суток пробрался на полувагон грузового поезда, следовавшего по территории Тульской области, и на перегоне станций Дедилова и Узловая-2 сбросил 87 слитков чугуна.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тула обнаружили разбросанные по насыпи, идущей вдоль железнодорожных путей, бруски чермета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими был задержан подозреваемый в совершении хищения имущества и причинивший владельцу груза ущерб на 17 тысяч рублей. Им оказался временно безработный житель Тульской области 1987 года рождения.

В отношении мужчины возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Ведётся расследование.