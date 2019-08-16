В Алексине потребовали отстранить от должности председателя облизбиркома Павла Веселова

Тульский облизбирком сливает данные кандидатов в депутаты?



В Алексине прямо на суде истица отказалась от иска к кандидату в муниципальные депутаты, мотивировав это тем, что заявление в суд было подано от её имени незаконно.

При этом у того, кто действительно подавал в суд, оказались в распоряжении копии постановлений о регистрации кандидата, данные расписок, перечень документов и другие персональные данные, в том числе адрес прописки, телефон.

Эти данные могли быть получены либо в Тульском областном избиркоме, либо в территориальной избирательной комиссии.

В связи с этим имеет место нарушение закона, отмечают в Алексине, и призывают отправить в отставку председателя облизбиркома Павла Веселова.

Ранее сам Веселов заявлял, что предвыборная кампания проходит прозрачно и легитимно.

«На днях произошла совершенно фантастическая история с одним из кандидатов от партии КПРФ на предстоящие выборы. Зовут этого кандидата — Евгения Михайловна Чекмазова.

14го августа ее пригласили в Алексинский городской суд и вручили исковое заявление от истца Татьяны Петровны Бычковой о снятии с выборов Евгении Михайловны. Оснований для снятия не было, поэтому было подготовлен отзыв на данное исковое заявление. Судебное заседание проходило 15 июля.

На заседание явилась истец Т. П. Бычкова с представителем, сотрудник прокуратуры и председатель ТИКа Е. Н. Журба.

Судья уточнил — поддерживает ли истец Т. П. Бычкова свои требования. Татьяна Петровна, что-то не членораздельно сказала и сообщила, что у нее есть представитель. После этого дело дошло до отзыва Е. М. Чекмазовой. Она вручила всем присутствующим документ, после этого суд объявил перерыв на 10 мин.

Т. П. Бычкова все это время молчала (это важный момент).

После перерыва, вдруг, истец Т. П. Бычкова заявила, что она не подавала никакое исковое заявление в суд!, подпись на исковом заявлении не её, письмо было отправлено из Тулы, и вообще она написала заявление по данному факту в полицию. Т. П. Бычкова продемонстрировала суду талон-уведомление ОМВД от 14го августа.

После этого суд вынес решение об отказе в удовлетворении требований иска. Евгения Михайловна Чекмазова продолжает свою предвыборную гонку. К другим кандидатам от команды КПРФ на местные выборы вопросов нет.

Что удивительно в этой истории? Первое, почему Т. П. Бычкова сразу, в начале заседания, не заявила о том, что исковое она не подавала? Второе, какой смысл было приходить с представителем и дожидаться вручения отзыва Е. М. Чекмазовой? Третье, злоумышленник оплатил госпошлину, значит должны быть данные плательщика.

Четвертое, самое важное. Если предположить, что действительно исковое заявление писала не Т. П. Бычкова, то откуда у злоумышленника копии постановлений о регистрации Е. М. Чекмазовой, данные ее расписок, перечень документов, которые последняя предоставляла при выдвижении, другие персональные данные, в том числе адрес прописки, телефон и прочее?

Плюс к этому данные всех кандидатов сканируются и отправляются в Тульский Облизбирком. Поэтому персональные данные кандидата могли быть получены злоумышленником либо в Алексинском ТИКе, либо в Тульском Облизбиркоме.

Значит, кто-то из сотрудников избиркома нарушил закон о защите персональных данных.

По данному факту будут написаны заявления в прокуратуру, полицию, областную избирательную комиссию, а также в ЦИК.

Получается, что персональные данные всех кандидатов могли быть доступны злоумышленникам и преступникам.

Мы считаем, что необходимо срочно провести проверку по данному факту, а также необходимо отстранить от должности дискредитировавшую себя председателя ТИК Е. Н. Журбу, а также председателя Тульского Облизбирком П. Ю. Веселова», — сообщается в паблике «Дежурный по Алексину».

Сама Бычкова в комментариях к записи подтвердила, что подпись под иском сделана не её рукой.