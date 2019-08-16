В Тульской области оппозиционных кандидатов снимают с выборов из-за «незаметной поправки» в закон

«Коммунисты России» хотели снять список КПРФ с выборов в Тульской области.



В распоряжении Daily Storm оказался иск, в котором комроссы обвиняли своих соперников в нарушении законодательства.

Лидер комроссов Максим Сурайкин пояснил Daily Storm, что снятием с выборов своих конкурентов из КПРФ они борются за чистоту коммунистических идеалов и против скрытых олигархов.

В свою очередь в региональном отделении «Коммунистов России» не согласились со своим федеральным руководителем по технической стороне вопроса. В исковом заявлении говорится, что КПРФ неправильно заполнила необходимые для регистрации на выборах документы, а потому должна быть снята с выборов.

В частности, региональное отделение КПРФ выдвинуло список кандидатов с нарушением избирательного законодательства — не представило необходимых для выдвижения документов, неуполномоченное лицо партии прошило, пронумеровало и заверило подписью уполномоченного представителя положенные бумаги, которые оно не имело право заверять, а также конференция Тульского областного комитета КПРФ была проведена с нарушением федеральных законов и устава партии.

Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин объяснил Daily Storm, что поскольку законодательство не дает возможности снимать неугодных кандидатов по политическим мотивам, его организация использует все возможные технические и юридические нюансы, позволяющие лишить регистрации КПРФ. Объясняя мотивы своих решений, глава комроссов указывает, что таким образом они борются за чистоту коммунистической идеи.

«Случаются такие ситуации, когда наши отделения считают, что в списках КПРФ идут олигархи. Тогда наши отделения подают иски и иногда даже удается добиться результатов. Вот во Владикавказе у нас отделение приняло решение, что там одни водочные короли у КПРФ в списке, который вводит в заблуждение избирателей, когда под видом коммунистов КПРФ пытается протащить тех или иных региональных олигархов. Более подробно по этой ситуации я вам не поясню, но это наш традиционный подход — если мы видим, что в списках от КПРФ есть настоящие коммунисты, то мы не подаем иски. Если мы видим, что они вводят в заблуждение избирателей и пытаются протащить местных олигархов под видом коммунистов, мы подаем иски», — пояснил Сурвйкин.

В Тульском областном отделении «Коммунистов России» с мнением своего лидера не согласились. Daily Storm прозвонил по указанным в исковом заявлении номерам телефонов. По одному из номеров на связь вышел уполномоченный представитель отделения партии Сурайкина, экс-глава администрации Заокского района Николай Тимаков. Он признал наличие данного искового заявления, однако от комментариев отказался, отметив лишь, что иск в суд еще не подан.

По другому номеру трубку взял руководитель Тульского регионального отделения «Коммунистов России» Олег Веселов, от чьего имени и был составлен иск об отмене регистрации списка КПРФ на выборах в Тульскую облдуму. Он сообщил, что олигархи тут ни при чем, претензии были чисто технического характера, однако говорить теперь уже не о чем.

«Тема не стоит того, чтобы ее комментировать. Не хотелось бы, чтобы… Вопрос решен в рабочем порядке, все тут у нас нормально. Мы не будем ничего подавать», — без объяснений причин отказа от подачи иска в суд сообщил Олег Веселов.

В свою очередь, КПРФ подала жалобу на действия избирательной комиссии Тульской области. Как пояснили Daily Storm в региональном отделении партии, они уже столкнулись с массовым снятием своих кандидатов под надуманным предлогом: якобы ими не сдан одновременно с другими документами, необходимыми для регистрации кандидата, первый финансовый отчет.

По словам коммунистов, в феврале 2019 года в региональное избирательное законодательство незаметно была внесена поправка, дающая избыточное определение понятию «первый финансовый отчет», который дополнялся дублирующими и уточняющими документами. Территориальные избирательные комиссии вовремя не оповестили об этом кандидатов, тем самым создав условия, при которых вовремя сданный документ был признан несданным, поскольку изменилась его форма.

Ранее Тульский областной суд снял с выборов активиста Алексея Носова из Алексина, представителя движения «Суть времени» в Кимовске Сергея Тимофеева и певца Игоря Талькова-младшего. Все они выдвигались в Тульскую облдуму от КПРФ. Снятие обжалуется в Верховном суде. С помощью той же поправки в избирательное законодательство был снят с выборов в муниципальное собрание депутатов Донского районный активист, выдвинутый КПРФ, Станислав Скидан. Выражая протест против незаконного, по мнению коммунистов, снятия их кандидатов с предвыборной гонки, зарегистрированный кандидат в депутаты Тульской облдумы от КПРФ Юрий Корецких объявил сухую голодовку

Ранее Корецких и еще троих кандидатов — Алексея Лебедева, Михаила Федорова и Светлану Белоус — без санкции прокурора задержала полиция и в течение 10 часов удерживала в ОП «Центральный». Геннадий Зюганов направлял телеграммы на имя генерального прокурора, министра внутренних дел и главы Центризбиркома с требованием разобраться с незаконным задержанием кандидатов в депутаты.

Также в мае 2019 года была арестована газета «Тульская правда» тиражом более 100 000 экземпляров. С жалобой по этому поводу к генеральному прокурору России Юрию Чайке обращался лично председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, а группа депутатов Госдумы от Компартии послали на имя Чайки парламентский запрос, заявив о грубом нарушении закона «О СМИ».