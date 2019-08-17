К голодающему у «белого дома» в Туле зоозащитнику под покровом ночи вышел мэр Цкипури

К зоозащитнику, кандидату в областные депутаты от КПРФ Юрию Корецких, который около 10 дней держит голодовку у стен «белого дома», поздно ночью 17 августа пришёл на переговоры мэр Тулы Юрий Цкипури.



Как сообщил активист и тоже кандидат в депутаты Алексей Носов, они обсудили требования Корецких и договорились встретиться днём для детального их обсуждения.

После этого Цкипури, как заслуженный врач РФ и доктор медицинских наук, провёл мини-обследование состояния здоровья Корецких.

При этом голодовку Корецких уже прекратил — как написал он на своей странице в соцсети, «позволил выпить себе немного морковного сока и приехал домой, чтобы первый раз за неделю поспать в тепле и в кровати».

Напомним, Юрий Корецких требует пресечь «беспредел» со снятием с выборов оппозиционных кандидатов, отправить в отставку ряд чиновников и закрыть полигон у границы Тулы. 15 августа он объявил сухую голодовку,а до этого в течение недели держал мокрую.