Тульский УФСИН подал в суд на осужденного за мошенничество помощника начальника

В Одоевском суде находится иск ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тульской области к бывшему подполковнику Андрею Борисову о взыскании убытков.



С января по август 2018 года Борисов исполнял обязанности начальника учреждения и отвечал за финансово-хозяйственную деятельность, где реализовывал работы и услуги по ценам ниже фактической себестоимости сторонним организациям и потребителям.

С 2017 по январь 2019 года Борисов занимал должность помощника начальника регионального УФСИН по соблюдению прав человека в УИС.

18 апреля 2019 года Андрей Борисов был признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения.

«В результате проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ФКУ ИК-7 УФСИН России по Тульской области были выявлены убытки при реализации работ и услуг по ценам ниже фактической себестоимости сторонним организациям и потребителям за 2018 год», — говорится в иске.

УФСИН просит взыскать с Борисова в пользу исправительного учреждения убытки в размере 688,4 тысячи рублей.