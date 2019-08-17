В Ефремове фирму оштрафовали на 170 тысяч рублей за незаконное складирование отходов

Тульской природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды, отходах производства и потребления в ООО «Коммерческий центр «РИЧ».



Установлено, что общество, в нарушении требований действующего законодательства, осуществляя деятельность по размещению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов, не имеет соответствующих документов и не внесено в государственный реестр.

По результатам проверки в отношении юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления), по результатам рассмотрения которого Ефремовский районный суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 170 тысяч рублей.