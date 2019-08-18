В Туле с айтишника хотят взыскать 23 млн рублей налогов

В Туле директор ООО «Ай Ти Сервис» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.



По версии следствия, руководитель общества на протяжении трёх лет не платил налог на добавленную стоимость организации, в результате чего бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 23 млн рублей.

Также прокуратурой в защиту интересов РФ в рамках уголовного дела предъявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого суммы материального ущерба, причиненного преступлением.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Привокзальный районный суд Тулы.