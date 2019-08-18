В Арсеньевском районе могла повториться трагедия с футбольными воротами

Прокуратура Арсеньевского района выявила нарушения при эксплуатации оборудования на детских игровых и спортивных площадках.



Была проведена проверка на детской игровой спортивной площадке на улице Парфенова и на площадке для игры в футбол на улице Папанина в посёлке Арсеньево.

Установлены следующие нарушения: футбольные ворота на площадках закреплены неустойчиво, что не исключает возможность их опрокидывания; на детской игровой площадке горки не закреплены, элементы ограждения стоят под уклоном, что ставит под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних.

Собственником данных объектов является администрация Арсеньевского района. По результатам проверки в администрацию внесено представление. Также внесены представления в МУП «Уют» и Арсеньевскую ДЮСШ», на праве оперативного управления которых находятся указанные объекты.

Напомним, ранее в посёлке Рассвет погибла 10-летняя девочка, на которую упали футбольные ворота.