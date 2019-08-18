ТОЗ создаст профильный класс

Тульский оружейный завод откроет профильный класс на базе центра образования №3.



Предполагается, что здесь будут обучаться талантливые старшеклассники, ориентированные на выбор профессий в оборонно-промышленном комплексе.

Открывая профильный класс, ТОЗ возрождает традицию подготовки специалистов, начиная со школьной скамьи. На Тульском оружейном заводе в 1869 году была открыта первая школа оружейного мастерства.

Работа класса предусматривает углубленное изучение предметов физико-математического профиля с использованием специальной литературы, активное консультирование по учебным программам преподавателями ТулГУ. Для учащихся запланированы экскурсии на завод, встречи с молодыми специалистами, ветеранами оружейного дела.

Для выпускников школы предусмотрены целевые места в ТулГУ, а по окончанию ВУЗа лучшие специалисты будут иметь преимущественное право при трудоустройстве на Тульский оружейный завод.

Зачисление в ТОЗ-класс будет проходить на конкурсной основе, по результатам ОГЭ и тестирования для определения уровня развития психологических функций, которые позволят осваивать физику и математику на достаточно высоком углубленном, профильном уровне в 10 и 11 классах.