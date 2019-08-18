В Тульской области стартовал сезон охоты

17 августа стартует летне-осенний сезон охоты на боровую, болотно-луговую, водоплавующую и полевую дичь.



В Тульской области общая площадь охотничьих угодий составляет 2510 тыcяч гектаров. Общее количество охотхозяйств в регионе – 105, из них 29 общедоступных.

За охотничий сезон 2018—2019 годов выдано 4414 разрешений на добычу охотничьих ресурсов, сообщил директор департамента охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Алексей Королёв.

Изменениями в федеральное законодательство были увеличены штрафы за незаконную охоту. Максимальное наказание — штраф в 1 млн рублей или лишение свободы до 5 лет.