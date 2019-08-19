ФСБ завела на туляка дело о терроризме

Туляка, грозившего взорвать пятиэтажку на улице Пузакова, обвиняют в покушении на теракт.



В областном УФСБ возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

14 августа 56-летний мужчина закрылся в своей квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Пузакова. Он угрожал взорвать здание. На место происшествия прибыли силовики. Жителей дома эвакуировали.

После долгих переговоров мужчина согласился впустить в квартиру через окно одного из сотрудников полиции. После этого его задержали. В квартире также находилась нетрезвая женщина.