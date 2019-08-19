На выборах в Тульской области впервые масштабно задействуют систему видеонаблюдения

В Тульской области на всех избирательных участках установлены программно-аппаратные комплексы для организации видеонаблюдения в единый день голосования.



Монтаж 174 комплексов завершён в 145 участковых и 29 территориальных избирательных комиссиях.

В облизбиркоме сообщили, что эта система будет впервые задействована на региональных выборах. Оборудование смонтировано так, чтобы не нарушалась тайна голосования.

Выборы депутатов в областной и городской парламенты, а также в представительные органы местного самоуправления еще в 17-ти муниципальных образованиях региона пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.