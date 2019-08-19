115 миллионов спустят в трубу

В 2019 году в Туле капитально отремонтируют водовод 3-го подъёма от ВНС «Медвенка» до ВНС «Щегловская».



Общая протяженность участка, на котором выполняются работы – 3,6 км, диаметр трубы составляет 900 мм.

Будут разработаны проекты ремонта водовода двух подъёмов Песоченского водозабора (работы пройдут в 2020 году и 2021 году), реконструкции водовода Анишино-Волынцево, Волынцево, Венев Монастырь-Анишино.

В текущем году на ремонт водовода предусмотрено 114,7 млн рублей. Один км трубы уже поставлен на Медвенско-Осетровский водозабор. Работы по замене 3,6 км магистрального трубопровода завершатся 1 октября 2019 года.