«Росбалт»: В Тульской области партия власти испугалась, что её потеснят выдвиженцы КПРФ

В ходе идущей предвыборной кампании кандидаты от КПРФ столкнулись с усиленным противодействием, считает кандидат политических наук, депутат госсовета Татарстана Артем Прокофьев.



Как заявил эксперт корреспонденту «Росбалта», это связано со страхами власти потерять места в региональных парламентах, гордумах и других органах управления.

«Обычно проблемы у КПРФ начинались ближе к выборам, в ходе агитационной кампании, в ходе голосования и подсчета голосов. Но сейчас уже на этапе выдвижения наши члены комиссий не могут нормально знакомиться с документацией избиркомов. Это – новшество. Также мы видим странную позицию судов, когда мы ходатайствуем о запросах документации. Ну, и традиционно видим противодействие агитации в ходе самой кампании. Есть такие примеры, когда зал арендован для мероприятий, оплачен с избирательного счета, но кандидаты не могут потом даже попасть в здание: бизнес-центр вдруг перестает работать, обесточен, роль-ставни опущены», — рассказал Артем Прокофьев.

Политолог уверен, что причиной всего этого стал рост рейтинга КПРФ, выросшее намерение избирателей проголосовать за компартию на предстоящих выборах. Партия власти испугалась, что выдвиженцы КПРФ потеснят ее кандидатов и самовыдвиженцев, идущих на выборы с благословения властей.

«В нескольких регионах были попытки снятия с выборов партийных списков, чего раньше никогда не было. Это имело место в Карачаево-Черкесии, Брянской и Тульской областях, а также в столице Северной Осетии, где пытались снять список кандидатов с местных выборов. На выборах губернаторов не зарегистрированы три кандидата – в Забайкальском крае, Вологодской области и в Калмыкии. На муниципальных выборах не зарегистрирована почти тысяча кандидатов, выдвинутых КПРФ», — перечислил Артем Прокофьев.

Отметим, что в Тульской области через суды снимают и оппозиционных одномандатников, баллотирующихся в облдуму, а также кандидатов в муниципальные депутаты

Единый день голосования назначен на 8 сентября. В ходе регистрации кандидатов в различных регионах многие выдвиженцы столкнулись с отказами избиркомов в регистрации.