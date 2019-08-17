Тульский мэр «уболтал» голодавшего зоозащитника

17 августа прошла встреча мэра Тулы Юрия Цкипури с устроившим голодовку у здания правительства зоозащитником Юрием Корецким, выдвинувшимся в депутаты от КПРФ, и депутатом Госдумы от КПРФ Олегом Лебедевым.



Напомним, сегодня поздно ночью Цкипури посетил Корецких, который держал 2-й день сухой голодовки после недели мокрой. Требования Корецких — отставка «устроивших беспредел» со снятием с выборов оппозиционных кандидатов тульских чиновников Валерия Шерина, Антона Агеева, сенатора Дмитрия Савельева и главы облизбиркома Павла Веселова, а также закрытие «полигона смерти» в Туле.

Сразу после беседы с мэром Корецких, по его словам, выпил морковный сок и отправился домой, а сегодня прошла беседа между ними.

«Разговор получился конструктивным и открытым. Юрий Иванович выслушал наши предложения и требования, выдвигаемые на моей голодовке. Я обозначил, что новый строящийся вплотную со Смоленским кладбищем полигон несёт большую угрозу здоровью туляков и этот вопрос должен решаться с учётом мнения горожан на референдуме или опросе, который нужно провести в единый день выборов 8 сентября.

Также мы говорили о массовом давлении на кандидатов в депутаты и выборном произволе в Туле и области. Преследования кандидатов от КПРФ и других независимых кандидатов необходимо немедленно прекратить. Выборы 8 сентября требую провести честно, законно, без административного беспредела, который готовят чиновники партии власти.

Юрий Иванович поддержал важность обсуждаемых проблем и обещал в начале следующей недели передать их лично Алексею Дюмину. Также Глава города пообещал поговорить с Алексеем Геннадьевичем о необходимости проведения конструктивного обсуждения по поводу строительства полигона на самом высоком уровне с привлечением специалистов-экологов с разных сторон для объективной оценки происходящего.

Хочу поблагодарить Юрия Цкипури за открытую беседу и продолжение конструктивного движения в сторону решения столь важных для жителей Тулы проблем.

Некоторые СМИ, в частности портал „Тульские новости“, уже опубликовали статью о завершении моей голодовки. Это не соответствует действительности, потому что моя акция сейчас приостановлена и будет возоблена в любое время, когда станет понятно, что озвученные мною требования проигнорированы. Но на текущий момент хочу сказать, что ситуация сдвинулась с места, и я надеюсь, что туляки смогут реализовать своё конституционное право на безопасность окружающей среды и не будут травиться мусорными канцерогенами.

Спасибо всем за поддержку и активное участие в жизни своего города. Мы ещё раз доказали, что вместе мы можем отстаивать свои права! Наша борьба продолжается!» — написал Корецких в фейсбуке.

Правда, ситуация с полигоном в Туле поменяться не может априори — дорогостоящий проект здесь реализует «Хартия» сына генпрокурора России Юрия Чайки.

Ранее мы рассказывали, как в Туле депутаты вывели часть земли из черты города, чтобы обойти запрет на строительство здесь полигона. Новый полигон размещается на месте старого, на участке рядом с Новомосковским шоссе, только территория его увеличена до 28 га. Недалеко находится новый микрорайон Левобережный.

Региональный оператор «Хартия» объект «технопарком» и обещает, что получится «современный, соответствующий всем экологическим требованиям объект размещения и захоронения отходов». Его запуск планируется уже на второе полугодие 2019 года.

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию потребовал «в ближайшие два года закрыть и рекультивировать 30 проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет — и все остальные».

Так, например, власти Ростова отказались от строительства полигона твёрдых коммунальных отходов в черте города. Было принято решение не строить полигон и мусороперерабатывающий завод в северо-западной промзоне города, вблизи микрорайона «Левенцовский», сообщил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев.

Ранее для строительства полигона и завода власти выделили земельный участок 15 га, конкурс на строительство завода выиграла волгоградская ГК «Чистый город». Но против строительства объектов в черте города выступили жители микрорайона.

«Полагаю, это не самое лучшее место для строительства полигона... [Принято] решение о том, что полигон на месте существующем мы строить не будем», — сказал Кушнарев.

В Туле же решили поступить иначе. Поскольку по санитарным нормам строительство полигона для захоронения отходов возможно только за чертой населённого пункта, эту территорию необходимо было вывести за пределы областного центра. Что и случилось. Такое решение приняло большинство депутатов Тульской городской Думы V созыва, в том числе и нынешний мэр Юрий Цкипури. Именно на том этапе требовалось бить тревогу.

Обустройство на этой территории полигона утвердили в 2016 году и в тульском правительстве, отметив, что проект будет рассчитан на эксплуатацию в течение 16 лет и примет 360 тысяч тонн отходов (к 2018-му планируемая мощность полигона увеличилась до 8 млн тонн).