В Суворове «Коммунисты России» подделали подписи?

В Суворове хотят снять с выборов кандидата в депутаты от партии «Коммунисты России» Анатолия Лоскутова из-за поддельных подписей.



Подлог обнаружил активист, член районного общественного совета Алексей Риттер, который намерен участвовать в выборах в качестве наблюдателя.

«Это не монтаж, это реальность. Я пытаюсь ознакомиться с документами. Мужчина за ноутбуком член избиркома Тульской области с правом совещательного голоса Тимаков Николай Николаевич от коммунистической партии „Коммунисты России“, бывший глава администрации Заокского района Тульской области, прибыл в Суворов для присутствия при проверке мной документов, поданных кандидатом от Коммунистов России Лоскутова А. В. Он не стесняясь, даёт указания присутствующим членам ТИК Суворовского района как им действовать и под надуманными предлогами всячески пытается помешать моему ознакомлению. Почему они выполняют его указания? Вопрос. Пришлось обращаться в полицию, но и вмешательство полиции мало помогает. Складывается впечатление, что Тимаков и ТИК в сговоре с целью сокрытия. После проверки выяснилось, что подписи поддельные. Подан иск в суд», — рассказал Риттер в своём видеоблоге.

Иск в суд подал кандидат в депутаты от КПРФ Михаил Фёдоров. Как рассказал нам Фёдоров, Риттер обнаружил в списке подписей фамилии пяти человек, которые утверждают, что не отдавали свои подписи за кандидата Лоскутова. Все эти пять человек были заявлены свидетелями по иску.

«На суде представители суворовского ТИК представили бумагу от кандидата, согласно которой 18 человек (в том числе и 5 свидетелей) не должны учитываться при рассмотрении заявленных подписей. Я уверен, что данная бумага подложная и составлена задним числом. Это косвенно подтверждается тем, что из общего списка подписей были вычеркнуты не 18, а 13 фамилий (все кроме фамилий свидетелей по иску). По всей видимости, представители ТИК сделали подложный документ, но забыли вычеркнуть фамилии из списка и учли их при регистрации. Таким образом, общее число действительных подписей должно было уменьшиться на 5», — пояснил он.

По словам Фёдорова, в ответ на ходатайство о пересчёте общего числа подписей представители ТИК ответили, что считать слишком долго.

«Судья быстро взяла все документы в охапку и, по сути, сбежала с заседания суда, стукнув молотком и сказав, что заседание переносится на понедельник и она сама все пересчитает. В реальности считать общее число подписей около 2 минут, т. к. они разбиты в группы по 10. На прямой вопрос представителю кандидата Николаю Тимакову, как получилось, что подписи и паспортные данные людей оказались в списке, он ничего не ответил. Так же как и представители ТИК не ответили на вопрос, почему они вычеркнули всех, кроме 5 свидетелей, фамилии которых они узнали из искового заявления. На мой взгляд, судья хочет совершить намеренный подлог и добавить недостающие фамилии в список подписей», — заявляет Фёдоров.

Он отметил, что ознакомиться со списком всех подписей судья так и не разрешила.

«Это косвенно подтверждает мою версию, что в данном списке можно найти ещё множество людей, которые в суде подтвердят, что не ставили свои подписи за кандидата Лоскутова. Всего у него 1582 действительных подписи при минимуме 1580, достаточно найти 3 человек, чтобы снять его с регистрации, чего и боится ТИК вместе с областным судом», — считает Фёдоров.