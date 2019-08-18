Экс-владельца Ревякинского металлопрокатного комбината посадили на 9 лет и лишили состояния

Мосгорсуд приговорил к девяти годам лишения свободы гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» и бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» Олега Мкртчана за хищение более 1 млрд рублей у Внешэкономбанка.



Бизнесмен признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в 900 тысяч рублей.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме в связи с грифом «секретно» на материалах уголовного дела. Из резолютивной части приговора, оглашенного судьей, известно, что Мкртчан организовал хищение кредитных средств ВЭБ, выделенных на развитие корпорации.

Суд взыскал с бизнесмена 198 млрд рублей по иску потерпевшей стороны, указывает РАПСИ. Мкртчан свою вину не признал.

По уголовному делу был наложен арест на имущество бизнесмена, в том числе на Ревякинский металлопрокатный комбинат, металлургический завод в Ставропольском крае, активы Русской горно-металлургической компании.

Мктрчан был арестован 8 февраля 2018 года в Москве.

ИСД была основана в 1995 году. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa. Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов.

Состояние Мкртчана оценивается в $1,25 млрд. У него имеются гражданства Украины и России. Предприниматель возглавлял совет директоров «Кубани» с 2013 года. В 2016 году он заявил о прекращении финансирования. Мкртчан также спонсировал другой футбольный клуб — армавирский «Торпедо».