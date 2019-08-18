В Тульской области за год в 2,5 раза выросло число выявленных случаев жестокого обращения с детьми

По данным Росстата, Тульская область оказалась на 2-м месте в списке регионов Центрального федерального округа, где по итогам 2018 года отмечен рост числа выявленных случаев жестокого обращения с детьми.



Темп роста к предыдущему году в нашем регионе составил 250%. Лидером стала Калужская область (1500%), 3-е местто заняла Костромская область (150%). В целом по ЦФО отмечено снижение таких случаев на 5,9%. Данные приводит сайт «Брянск. Новости».

По России больше всего случаев жестокости по отношению к детям зарегистрировано в Пермском крае, Архангельской области, Краснодарском крае.

В таких регионах, как Дагестан, Ингушетия, а также Тамбовская и Орловская области случаев жестокого обращения с несовершеннолетними не было зарегистрировано совсем.

Однако, как заявил президент Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александр Спивак в интервью радио Sputnik, отсутствие таких случаев связано не с идеальным отношением родителей к детям, а с ошибками методики подсчёта. Те случаи, где нет перспективы судебного дела, в эту статистику не попадают.