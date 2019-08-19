СМИ: В июле инвестиционная активность Тульской области оказалась нулевой

Журнал «Инвест-Форсайт» опубликовал рейтинг «Инвестиционной активности регионов» за июль 2019 года.



В основу рейтинга положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион». Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале:

10 — ввод в эксплуатацию проекта, очередного этапа проекта;

9 — выделение для проекта финансирования, кредита;

7 — подписание соглашения о реализации проекта;

4 — подписание соглашения о намерениях;

1 — прочие новости.

Сообщение о вводе в эксплуатацию проекта или очередного этапа проекта дополнительно к 10 баллам получает: 6 баллов — если объем инвестиций находится в диапазоне от 1 млрд рублей до 5 млрд рублей; 9 баллов — если объем инвестиций находится в диапазоне от 5 млрд рублей и до 10 млрд рублей; 12 баллов — если объем инвестиций превышает 10 млрд рублей.

Тульская область заняла 76-е место в рейтинге, показав нулевую инвестиционную активность, наравне с Сахалинской областью и Республиками Марий Эл, Дагестан, Ингушетия, Крым, Адыгея, Калмыкия.