Тульский минздрав после общественного резонанса, наконец, закупил лекарства для больных ВИЧ

Тульский минздрав сообщил о закупке лекарств для больных ВИЧ.



Лекарства приобретены на средства бюджета Тульской области на сумму около 2 млн рублей.

Закуплены препараты «Ламивудин» (3 272 упаковок), «Тенофовир» (2 000 упаковок) и «Невирапин» (200 упаковок).

По данным «Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» за семь месяцев 2019 года среди постоянных жителей области зарегистрировано 439 новых носителей ВИЧ (401 случай за аналогичный период 2018 года). Показатель заболеваемости за пять месяцев 2019 года – 29,1 на 100 тыс. населения, в 2018 году – 21,9 на 100 тыс. населения.

Ежегодно в Тульской области ежегодно регистрируется более 900 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. На сегодняшний день выявлено около 13 тысяч ВИЧ-инфицированных. Из них умерло более 3 тысяч, то есть почти каждый четвертый из числа зараженных.

Напомним, ранее выяснилось, что в Тульской области сложилась острая ситуация с отсутствием лекарств — препарат «Ламивудин» не закупали несколько месяцев.