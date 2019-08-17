Главу администрации Новомосковска заподозрили в кладбищенском рейдерстве

В Новомосковске вновь назревает скандал в ритуальном бизнесе, теперь — с участием главы администрации Новомосковска Алексея Бирюлина.



«После прихода нового главы администрации Алексея Бирюлина, с ним пришли новые люди, которых он расставил на управляющие должности в муниципальных организациях и обложили большинство предпринимателей „данью“ до 10 000 руб. (например должность в МКУ КСО и МУП Ритуал).

На видео чётко видно, как данные „управленцы“ захватывают ритуальный рынок в г. Новомосковске. Подминают рынок, чтобы монополизировать его и работать только на своих условиях (МКУ КСО не осуществляет ни копания могил, ни установку оград и памятников, ничего это делать не имеет право)», — пишет паблик «Чёрный список. Тула».

Опубликованное видео датируется октябрем 2018 года. Ранее в похоронном бизнесе в Новомосковске уже случались конфликтные ситуации.