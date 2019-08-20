В Алексинском районе автомобиль сбил трёх инвалидов-колясочников, водитель скрылся

Полиция в Тульской области проводит проверку по факту ДТП, в результате которого пострадали три инвалида-колясочника.



Водитель, совершивший на них наезд, скрылся с места происшествия.

Инцидент произошел в Алексинском районе вечером 19 августа. Неустановленный водитель совершил наезд на трёх инвалидов-колясочников и покинул место ДТП. Сотрудники ГИБДД устанавливают личность и местонахождение виновника аварии.

Пострадавшие получили незначительные травмы, после оказания медицинской помощи госпитализация не потребовалась.