ТПЗ будет выпускать патроны для оружия «Калашникова»

Группа компаний «Калашников» объявила о начале продаж линейки патронов для нарезного оружия под собственной торговой маркой.



Боеприпасы будут производиться совместно с Тульским патронным заводом, сообщает пресс-служба предприятия.

Ассортимент включает все основные типы патронов для охоты, тренировочной и спортивной стрельбы. Пистолетные калибры представлены боеприпасами 9×18 Макаров и 9×19 Люгер.

Линейка для длинноствольного оружия включает в себя 5.45×39, .223Rem, 7.62×39, .308Win и 7.62х54R c различными типами пуль — FMJ, SP и HP.

Фирменные патроны «Калашников» полностью совместимы с гражданским оружием под торговыми марками АК и Baikal, рассчитанными на применение данных видов боеприпасов.