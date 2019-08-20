Как спойлер Дюмина пытался снять с выборов коммунистов

В Туле «Коммунисты России» хотели снять список КПРФ с выборов в Тульскую областную Думу.



Соответствующий иск был подан днём 9 августа в Тульский областной суд, зарегистрирован в 13:08 мск, но в тот же день в 16:51 мск иск отозвали.

Заявителем выступил первый секретарь комитета Тульского областного отделения партии «Коммунисты России» Олег Веселов.

Олег Веселов вместе с руководителем тульского отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Николаем Огольцовым составили номинальную конкуренцию Алексею Дюмину на губернаторских выборах в 2016 году. От парламентских партий в выборах губернатора участвовал только Алексей Лебедев из КПРФ, тогда как от ЛДПР и «Справедливой России» не стали выставлять своих кандидатов, заявив о полной поддержке никому не известного тогда экс-сотрудника охраны президента России. За Дюмина тогда, согласно официальным данным избиркома, проголосовали 84,17% участников выборов. 2-е место занял Олег Лебедев (7,83%), 3-е — Олег Веселов (3,41%), 4-е — Николай Огольцов (2,92%). Явка на выборы составила 45,5%.

В иске содержались следующие претензии: при выдвижении список кандидатов был заверен подписью неуполномоченного лица, а также конференция областного отделения партии прошла с нарушениями.

В пресс-службе тульского обкома КПРФ прокомментировали, что снимать список было не за что, все документы находились в порядке.

«Юристы, готовившие иск, придумали придраться к тому, что список кандидатов Тульское областное отделение выдвинуло вторым этапом конференции. То ли эти люди не знали, то ли прикинулись, что не знают, но уже давно известно и доказано: выдвигать кандидатов можно хоть вторым, хоть третьим, хоть десятым этапом конференции», — отметили в обкоме.