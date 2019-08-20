В ТПЗ опровергли производство патронов для «Калашникова»

Пресс-служба Тульского патронного завода опровергла выпуск патронов для группы компаний «Калашников».



Ранее на сайте ГК «Калашников» было объявлено о начале продаж линейки патронов для нарезного оружия под собственной торговой маркой.

Ассортимент включает все основные типы патронов для охоты, тренировочной и спортивной стрельбы. Пистолетные калибры представлены боеприпасами 9×18 Макаров и 9×19 Люгер.

Линейка для длинноствольного оружия включает в себя 5.45×39, .223Rem, 7.62×39, .308Win и 7.62х54R c различными типами пуль — FMJ, SP и HP.

Также отмечалось, что боеприпасы будут производиться совместно с Тульским патронным заводом.

В ТПЗ отметили, что эта информация не соответствует действительности. Сейчас на сайте ГК «Калашников» информация откорректирована — исчезло упоминание тульского завода.