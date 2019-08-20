В сборной РФ заявили, что алексинский водитель намеренно сбил паралимпийцев

Старший тренер сборной России Татьяна Кузнецова рассказала, что в Тульской области водитель специально сбил трёх человек, которые передвигались на инвалидных колясках, после чего скрылся.



Сбитые инвалиды оказались спортсменами-паралимпийцами, которые ехали на колясках с учебно-тренировочной базы. Происшествие случилось вечером 19 августа в Алексине.

«Ребята являются членами спортивной сборной команды. Я думаю, что это никак не отразится на их участии. Ребята получили небольшие ссадины, их спасли коляски — весь удар пришёлся на них, они сильно пострадали. Постараемся сделать все максимально возможное, чтобы они смогли на них играть. Это игровые коляски, им участвовать в соревнованиях», — приводит «Звезда» слова Кузнецовой.

По словам тренера, спортсмены сейчас отдыхают, будут отсыпаться, им дали два дня отдыха. Говоря о случившемся, Татьяна Кузнецова подчеркнула, что водитель специально вывернул руль и наехал на спортсменов. Однако никто так и не понял по какой причине.

«Ребята сами не могут понять, что произошло, и что побудило этого водителя наехать на них. Они стояли на обочине и водитель притормозил, когда проезжал мимо них, потом специально повернул руль и въехал в них всех троих. Он их сбил, газуя сильно, и уехал, скрылся с места преступления. Были свидетели, которые тоже не могут понять, что это все было», — подытожила она.

Напомним, 20 августа правоохранители в Алексине задержали водителя, сбившего трех человек на улице Чехова. Полицейские установили его по потерянному автомобильному номерному знаку. Им оказался 39-летний местный житель. Он был доставлен в областное УМВД для разбирательства.