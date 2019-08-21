В Тульской области боец спецподразделения убил подозреваемого при задержании

В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту гибели подозреваемого при задержании сотрудниками спецподразделения полиции.



Инцидент произошёл на прошлой неделе в Плавске при задержании бойцами спецназа предполагаемых сбытчиков наркотиков, которые передвигались на автомобиле.

По сообщениям СМИ, во время остановки машины водитель попытался сбить полицейских и наехал на одного из них, после чего было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем на поражение. От полученных ранений один подозреваемый скончался, второй госпитализирован.

Как сообщили в СУ СК по Тульской области, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В УМВД по Тульской области проводится служебная проверка.