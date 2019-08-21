Тульский полицейский подбросил знакомому марихуану

В Одоевском районном суде находится уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудником полиции, а также незаконного приобретения, хранения и перевозки без цели сбыта наркотических средств.



Бывший старший оперуполномоченный местного отдела уголовного розыска в целях повышения показателей служебной деятельности обратился к своему знакомому из посёлка Арсеньево, предложив тому признаться в незаконном обороте наркотиков.

Мужчина согласился, на следующий день его доставили в отдел полиции, где обыскали и изъяли марихуану, которую ему передал оперативник. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое он фактически не совершал.

Сейчас экс-полицейский находится под домашним арестом, уголовное дело передано в суд.