Тульская область вписалась в новый проект Ростуризма

Ростуризм в сентябре запустит в Москве пилотный проект «Русские выходные, или в трёх часах до...».



Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире телеканала «Россия 24».

«Смысл в том, чтобы жители городов-миллионников, узнавая о том, какие возможности есть в соседних областях, куда можно быстро и комфортно добраться, ездили туда, а не в соседние страны. В качестве такого пилотного города выбрали Москву. Мы исходим из того, чтобы москвичи узнали как можно больше о тех возможностях, которые есть вокруг столицы в относительно удобной транспортной доступности», — рассказала Догузова.

По её словам, к проекту уже присоединились шесть регионов, среди которых Тульская, Ивановская и Калужская области, «до которых из столицы можно добраться практически любым транспортом».

«Как минимум, мы повысим информированность людей о тех возможностях, которые у них есть от места старта до точки назначения. Когда человек понимает, как он добирается, где он живет, что он может там увидеть, какой уникальный опыт получит, что нового узнает. Безусловно, всё это мы будем делать параллельно с улучшением качества предоставляемых услуг, с повышением транспортной доступности, и так далее», — добавила Догузова.