В Тульской области преступник, находившийся в федеральном розыске, убил двух человек

В Плавске раскрыты два особо тяжких преступления.
По версии следствия, 12-13 августа 2019 года в одном из домов в переулке Чапаева нашли два трупа с признаками насильственной смерти.
В результате оперативных мероприятий удалось установить, что к преступлениям причастен 38-летний мужчина, который долгое время находился в федеральным розыске.
Злоумышленника задержали сотрудники полиции, у него обнаружили деньги и вещи, ранее принадлежавшие одному из погибших.
Мужчина признался в убийстве и подробно показал на месте обстоятельства случившегося.
В настоящее время проходят дополнительные судебные экспертизы, проводятся следственные действия, сообщили в СУ СК по Тульской области.