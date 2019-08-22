В Тульской области преступник, находившийся в федеральном розыске, убил двух человек

В Плавске раскрыты два особо тяжких преступления.



По версии следствия, 12-13 августа 2019 года в одном из домов в переулке Чапаева нашли два трупа с признаками насильственной смерти.

В результате оперативных мероприятий удалось установить, что к преступлениям причастен 38-летний мужчина, который долгое время находился в федеральным розыске.

Злоумышленника задержали сотрудники полиции, у него обнаружили деньги и вещи, ранее принадлежавшие одному из погибших.

Мужчина признался в убийстве и подробно показал на месте обстоятельства случившегося.

В настоящее время проходят дополнительные судебные экспертизы, проводятся следственные действия, сообщили в СУ СК по Тульской области.