Скворцова похвалила Дюмина перед Путиным за развитие медицины

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила успехи губернатора Тульской области Алексея Дюмина в медицина.



Об этом она заявила на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения под председательством президента РФ Владимира Путина.

«Я хочу отметить Тульскую область, Алексей Геннадьевич [Дюмин] для всех своих фельдшеров, ФАПов закупил „Нивы“, которые позволяют в том случае, если у фельдшера шесть-семь деревень, объезжать на „Нивах“, и увеличивается мобильность, соответственно, среднего персонала. Стоимость – до 500 тысяч рублей в обычной, базовой комплектации. Если можно было бы это предусмотреть, мы бы решили задачи и развития отечественного автопрома, а с другой стороны, повысили бы мобильность первичной медицинской помощи на селе», — предложила Скворцова распространить тульский опыт на другие регионы.

Напомним, в августе Росстат опубликовал медицинскую статистику, согласно которой Тульская область оказалась в аутсайдерах по нескольким параметрам. Так, Тульская область попала в десятку регионов России с наименьшей обеспеченностью врачами, в пятёрку худших по времени приезда скорой помощи и в лидеры по больничной летальности.