Сколько бензина могут купить туляки на среднюю зарплату

Эксперты РИА «Новости» провели исследование, чтобы определить в каких регионах России самый доступный бензин.



Чтобы составить рейтинг доступности бензина для населения, специалисты разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018 по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля 2019 года.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ — здесь на среднюю зарплату можно купить 2080 литров бензина в месяц. Далее расположились Москва (1798 л) и Ненецкий автономный округ (1609 л).

Меньше всего топлива могут себе позволить жители Дагестана (514 л), Карачаево-Черкесии (520 л) и Кабардино-Балкарии (525 л). Эксперты объясняют, что это связано с высокими ценами на бензин и низкими зарплатами.

Тульская область заняла в этом рейтинге 39-е место — в нашем регионе на среднюю зарплату можно купить 723 литра бензина при стоимости бензина марки АИ-92 в 42,57 рубля.