Казаки пообещали не стегать туляков нагайками

Тульские улицы вторую неделю патрулируют казаки Западного окружного казачьего общества.



Всего в ежедневной службе принимают участие две патрульные бригады. За порядком смотрят не только рядовые казаки, но и старшие по чину, а так же старики казачьего общества.

Как сообщили в казачьем обществе, основная задача казачьего патруля — безопасность жителей. В его полномочия входит оказание помощи и вызов сотрудников полиции.

«Конечно стегать нагайкой мы не будем никого, не имеем права. А вот предупредить словом, направить так сказать человека в ум. Можем и полицию вызвать в случае ЧП», — пояснил председатель совета стариков Западного окружного казачьего общества Виктор Маркин.