ДюминПомоги: В Новомосковске территория у поликлиники не убирается годами (фото)

Житель Новомосковска Вячеслав Ержанов просит губернатора Тульской области Алексея Дюмина помочь навести элементарный порядок у поликлиники на проспекте Победы 7А в Залесном микрорайоне.



Это территория офиса отделения врачей общей практики №2 первого поликлинического отделения, филиала №3.

«Обращения на сайт в городскую клиническую больницу, в министерство здравоохранения Тульской области никаких результатов не дали.

В ответах из этих учреждений написано, что наведением порядка территории у поликлиники должна заниматься ООО УК „Санэко“, сотрудники „Санэко“ отрицают подобную информацию.

В результате территория не убирается годами: грунт (грязь) на асфальте, щебёнка на асфальте, на отмостке растительность, лужа постоянно, ТБО 4-ого класса опасности (покрышки) вкопаны в клумбу, плита у входа не убрана строителями с середины второй половины прошлого века, парковка с возможностью забуксовать», — поясняет автор обращения.

















