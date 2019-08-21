В Туле чиновники не стали закрашивать надпись про Путина

В Туле сотрудники городской администрации не стали ликвидировать надпись с фамилией президента РФ Владимира Путина, появившуюся в подземном переходе на пересечении проспекта Ленина и улицы Каминского.



Об этом рассказал сторонник кандидата в депутаты от партии «Российский общенародный союз» (РОС) Владимира Тимакова, участник движения «Засечный рубеж» Владимир Струков.

«Надпись появилась в понедельник 5 августа. Этот переход ведёт непосредственно к нашему штабу, штабу партии „РОС“. Мы вызвали наряд полиции, был составлен протокол. Было обещано, что в тот же день будет сообщено в управление Центрального района. Но в пятницу надпись всё ещё была на месте. Исполнительной власти не до каких-то надписей про Путина», — поделился он.

В итоге Струкову пришлось закрашивать надпись самостоятельно.

«Российский общенародный союз» — национал-консервативная политическая партия, преобразованная из одноимённого общественно-политического движения на съезде 17 декабря 2011 года.

В разные годы лидеры и члены Российского общенародного союза осуществляли политическую деятельность в партиях «Народная Воля» (2001—2007) которая была переименована в «Народный Союз» и в 2011 вошла в состав «Российского общенародного союза». Лидер партии — Сергей Бабурин.