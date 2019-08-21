Инвестор не нашёлся: на пятом году проработки проекта «платный мост» через Упу решили строить за счёт бюджета

Мост через Упу, который хотели построить по концессионному соглашению в рамках государственно-частного партнёрства, сделают полностью за счёт бюджета.



В 2015 году мэр Тулы Юрий Цкипури озвучивал, что мост, который свяжет улицы Набережная Дрейера и Мосина в районе бывшего Тульского сахарного завода и позволит разгрузить участок между Пролетарским, Зареченским округами и центром города, будет строиться полностью за счёт средств инвестора, а через 30 лет перейдёт в собственность муниципалитета.

О поиске инвестора объявили на сайте городской администрации. Ожидалось, что на мосту будет двустороннее движение, плата за проезд составит порядка 30 рублей. Общественный и специальный транспорт будет ходить по мосту бесплатно. Для граждан бесплатный проезд будет разрешён в ночное время и в часы-пик.

Тульские чиновники ставили задачу завершить строительство моста в 2017 году. Однако инвестора привлечь так и не удалось. Об этом прямо заявил на совещании 21 августа губернатор Тульской области Алексея Дюмин, который, при этом, решил отречься от самой идеи платного моста.

«Прорабатывались разные варианты: речь шла даже о строительстве платного моста. Однако мало того, что желающих инвесторов не нашлось, так и вообще платный мост в Туле – это нонсенс», — сообщил Дюмин.

Сейчас стоимость моста, согласно расчётам, составляет 1,5 млрд рублей. Эта нагрузка ляжет на бюджет: областной (60%) и городской (40%). Мост хотят построить до конца 2021 года, контракт на проектирование и строительные работы должны заключить в 2019-м.

Губернатор поручил председателю регионального правительства Валерию Шерину вести контроль за реализацией проекта, а городским властям – реализовать мероприятия дорожной карты вовремя и с надлежащим качеством.

«В очередной раз допустить перенос обозначенного срока начала строительства недопустимо», – подчеркнул Дюмин.

Было бы сказано...