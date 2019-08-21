Минздрав зафиксировал рост числа больных рассеянным склерозом с 62,3 тыс. в 2013 году до 82,2 тыс. в 2019-м, пишет RT.



В 2018 году наибольшее число пациентов было зафиксировано в Санкт-Петербурге — 117 случаев на 100 тыс. населения, в Липецкой и Тульской областях — 101 и 98,1 случаев на 100 тыс. населения соответственно.

Меньше всего пациентов зарегистрировано в Туве (7,1), Чечне (9,5) и Еврейской автономной области (13,6).

Президент Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом, врач-невролог Ян Власов связывает увеличение числа пациентов с ростом эффективности ранней диагностики.

«К 2018 году создание комплекса для ранней диагностики в стране, можно сказать, стало близким к оптимальному. Сейчас все группы препаратов для лечения этого заболевания доступны на территории России», — объяснил эксперт.

Число пациентов с рассеянным склерозом имеет средний прирост по стране 7% в год.