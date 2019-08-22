Тульских школьников ограничат в мобильной связи

Тульская область стала одним из пилотных регионов, где ограничат использование мобильных телефонов в школах.



Об этом сообщила министр образования региона Алевтина Шевелева.

В ряде школ будут предусмотрена разные способы ограничений: специальные полки для гаджетов, сдача телефонов классным руководителям или устные просьбы учителей убрать мобильные телефоны и пользоваться им только на переменах или после уроков.

О том, в какой форме будет ограничение, школа должна решить сама коллегиальным образом с участием педагогов и родителей. Методические рекомендации уже направлены во все образовательные учреждения.