Пятая часть российских семей готовят детей к школе в кредит

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал», чтобы облегчить семьям подготовку школьников к учебному году.



С такой инициативой выступил замглавы комитета по образованию и науке Борис Чернышов. В рамках предлагаемой им программы родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на учёбу детей.

Конкретная сумма финансовой поддержки не указана, но депутат отметил, что в прошлом году средняя стоимость комплекта школьника составила примерно 11 400 рублей. Чернышов предположил, что стоимость так называемой «школьной корзины» не должна превышать 25% зарплаты родителей, остальные расходы должно взять на себя государство.

При этом речь идет о полном обмундировании школьника, включая спортивную форму, обувь и канцтовары. Базовый набор для учёбы включает в себя только рюкзак, пенал и школьную форму, и, по данным сервиса «Авито», в регионах он обойдется в среднем в 2 619 рублей, а в Москве — 3 326 рублей.

Daily Storm привёл другие данные: если экономить на всём, только самое необходимое обойдётся родителям в 4 383 рубля, а сколь-либо качественный набор будет стоить уже 6 928 рублей, не считая формы. По статистике, около 20% российских родителей приходится брать кредит на подготовку детей к школе.