Игорь Тальков-младший: С Зюгановым всё понятно, он с Путиным чуть ли не чай пьёт

Певец Игорь Тальков-младший объяснил, зачем выступил на митинге КПРФ «За честные выборы» 17 августа в Москве.



По данным МВД, на митинг КПРФ в Москве пришли порядка 4 тысяч человек. Среди выступающих был в том числе протоирей Всеволод Чаплин.

По словам музыканта, после митинга он прочитал комментарии поклонников, в которых те упрекали его за поддержку коммунистической партии, против которой выступал его отец Игорь Тальков.

«Я не оправдываюсь, но посчитал нужным объяснить. Я ехал на митинг после того, как увидел, что происходило 10 числа в Москве. Я был убеждён, что 17 числа будет происходить нечто подобное, и посчитал необходимым прервать свои гастроли в Крыму и приехать на митинг, кто бы его ни устраивал», — рассказал он на своём ютуб-канале.

Певец согласился с мнением большинства поклонников о лидере КПРФ Геннадие Зюганове, которого называют «марионеткой Кремля».

«С Зюгановым всё понятно, он с Путиным чуть ли не чай пьёт, на банкетах сидят они все, это ясно. С другой стороны, может быть это единственный способ, чтобы партия жила. Я встречал много хороших людей в КПРФ и видел ролики с хорошими людьми. Не всё так однозначно. Я несу свои мысли в первую очередь, я отвечаю за них, я не могу отвечать за 25-летние деяния Зюганова. Если я вышел с ним на одну сцену, не значит, что я с ним братаюсь», — пояснил Тальков-младший.

При этом директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, представлявшего компартию на президентских выборах в 2018 году, он назвал грамотным управленцем.

«Это человек, который может содержать хозяйство, при этом давать рабочие места, давать возможность людям строить свою жизнь вокруг этого. Так в нашей древности люди и жили, объединяясь вокруг чего-то. Сейчас у него отнимают совхоз, с этим, конечно, нужно бороться», — отметил музыкант.

В заключение Тальков-младший предложил объединиться оппозиции и составить конкуренцию партии власти, а в дальнейшем перейти к народовластию.

«Не спешите меня никуда причислять и разочаровываться. Я пока ничего не сделал — ни хорошего, ни плохого», — отметил он.

Напомним, Игорь Тальков-младший баллотировался в Тульскую областную Думу от КПРФ по Щёкинскому округу на малой родине своего отца, однако был снят решением суда.

«Мне предложили избраться депутатом на родине отца. Если бы мне предложила „Единая Россия“, я бы отказался. Я посчитал, что ничего такого, если я пойду от КПРФ. Депутатство — это расширение способа влияния на реальность», — добавил музыкант.