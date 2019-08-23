Эксперты предсказывают усиление позиций коммунистов в Тульской области

Эксперты выяснили, в каких регионах по итогам выборов 8 сентября партии имеют возможность укрепить свои позиции в законодательных собраниях ряда субъектов РФ.



Об этом говорится в докладе «Выборы высших должностных лиц и депутатов региональных парламентов в 2019 году» Фонда развития гражданского общества, пишет ТАСС.

«„Единая Россия“ определенно удержит и, возможно, даже укрепит своё представительство в парламентах Кабардино-Балкарии, Крыма, Татарстана, Тывы, а также Волгоградской области. В перечисленных регионах отделения КПРФ, ЛДПР и „Справедливой России“ достаточно слабые», — говорится в документе.

По мнению экспертов, единороссы могут получить большинство в законодательном собрании Севастополя.

"Севастополь до недавнего времени раздирал конфликт между губернатором Дмитрием Овсянниковым и экс-председателем законодательного собрания Алексеем Чалым. <...> Овсянников практически открыто враждовал с руководством «Единой России» и сотрудничал с КПРФ и ЛДПР. Кремль обнулил этот конфликт, в июле отправив Овсянникова в отставку, в обновлённой реальности, если угодно, Севастополь возвращается к нормальности, и большинство теперь точно получит «Единая Россия», — отмечается в докладе.

В то же время эксперты ФоРГО отметили, что ухудшение позиций единороссов вероятно там, «где они из-за стечения негативных обстоятельств, условно говоря, оказались в оппозиции». Авторы доклада уточнили, что речь идёт, в частности, о Хабаровском крае, который возглавляет представитель ЛДПР Сергей Фургал.

По мнению авторов доклада, коммунисты могут ожидать хороший результат по итогам выборов в Марий Эл, Тульской области и Карачаево-Черкесии. Представители ЛДПР могут рассчитывать на достойные итоги выборов в Брянской области.

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разных уровней, в том числе выборы в 13 заксобраний. В 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, а в трёх региональных столицах — глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).