Дюмин призвал ясногорского главу заранее оповещать жителей об отключениях электричества

Жители села Богословское Ясногорского района пожаловались губернатору Тульской области Алексею Дюмину на частые отключения электричества.



Так, на улице Южной постоянные сбои длятся от нескольких минут до нескольких часов, что приводит к поломкам электрооборудования и дорогостоящему ремонту.

Глава администрации Ясногорского района Владимир Мухин пояснил, что электроэнергию отключали на время работ «Тулэнерго» по опиловке аварийных деревьев, Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий происходили отключения, связанные с аварийными ситуациями.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков подчеркнул, что «Тулэнерго» проводит ряд плановых мероприятий для повышения надёжности электроснабжения жителей села Богословское и в целом Ясногорского района. Проведение работ должно позволить исключить отключения электроэнергии, связанные с порывом сетей.

Губернатор акцентировал внимание Владимира Мухина на том, что в период проведения работ необходимо постоянного контактировать с жителями и заблаговременно оповещать их о плановых отключениях.