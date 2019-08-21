Тульские «политические киллеры» добрались до эсеров

Вслед за самовыдвиженцами и коммунистами в Туле начали выбивать из предвыборной гонки справедливороссов.



Так, представители ЛДПР предприняли попытку через суд снять с выборов кандидата в депутаты областной Думы и гордумы от «Справедливой России» Владимира Годунова.

Не исключено, что таким атакам подвергнутся и другие кандидаты-справедливороссы, считает лидер тульских эсеров Сергей Гребенщиков. По его мнению, это может быть выгодно только «Единой России», так как поможет заполучить как можно больше голосов избирателей.

«Партия власти добивается снятия с выборов неугодных ей кандидатов. Один из них – Владимир Годунов, он выдвигался в Тульскую гордуму по округу №3, и по округу №20 – в областную Думу, был зарегистрирован избиркомом. Но ЛДПРовцы подали заявление в избирком и в суд, о снятии Годунова с регистрации по всем фронтам. Тут стоит задуматься, на чью мельницу льёт воду ЛДПР. Я не исключаю, что будут попытки снять с выборов и других наших кандидатов. Думаю, это выгодно только партии власти. ЛДПР в данном случае больше похожа на „политического киллера“. Партия власти боится объединения оппозиции. Владимир Годунов ранее участвовал в выборах депутатов Государственной Думы от партии „Родина“», — приводит слова Гребенщикова сайт «СР».

Напомним, ранее в Алексине по иску кандидата от ЛДПР Алексея Крамского был снят с выборов выдвиженец от КПРФ, общественный активист Алексей Носов.

Пару лет назад Крамской, являясь членом алексинского общественного скандала попал в эпицентр скандала из-за размещённых в соцсети фотографий, пропагандирующих алкоголь и фашизм. В администрации Алексина пообещали, что прецедент будет рассмотрен, но о каких-либо принятых мерах впоследствии не сообщалось.