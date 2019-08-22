Областной суд отказал в защите чести главреду «Тульской прессы»

Тульский областной суд отказал главному редактору «Тульской прессы» Павлу Никульчеву в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к ясногорскому общественнику Владиславу Плотникову, сообщил активист.



В июне 2019 года Никульчеву отказал Ясногорский районный суд, после чего он подал апелляцию.

Истец просил суд признать не соответствующими действительности и порочащими сведения о том, что «Тульская пресса» публично осудила общественную деятельность Плотникова, а также о том, что действия Павла Никульчева препятствуют общественной деятельности Плотникова с использованием своих должностных обязанностей и публичного пространства СМИ, размещённые в виде обращения в группе «Дежурный по Ясногорскому району» в соцсети.

В качестве компенсации морального вреда с ответчика планировалось взыскать символическую сумму — 1 рубль.

Всё началось с того, что «Тульская пресса» опубликовала статью с заголовком «Проведу контроль с ТСН. Владислав Плотников угрожает или увлекся?». В публикации описывались действия члена общественного совета Ясногорского района и общественного совета при министерстве внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области Владислава Плотникова, который объявил о намерениях провести общественный контроль на стройке с привлечением журналистов, чтобы ускорить окончание ремонта в местном детском саду, который затянул подрядчик.

«Нас еще интересовал тот факт, что в публичной плоскости бравируют сообщением об „общественном контроле с Тульской службой новостей“... Ведь самолично назначение срока и обещание „устроить контроль“ не похожи на попытку выстраивания диалога с властями, чем собственно и следует заниматься члену ОС. А озвученные публично требования можно оценить по-разному, от пиара до угрозы», — говорилось в материале.

Общественник ответил публикацией в группе «Дежурный по Ясногорску» в соцсети.

У редактора «Тульской прессы» Павла Никульчева возникли претензии к ряду высказываний: «ИА „Тульская пресса“ публично осудило мою общественную деятельность, направленную на благополучие населения. При этом в статье был опубликован диалог корреспондента со мной с искажением. Для чего это было сделано мне непонятно», «Действия ИА „Тульская пресса“ Павла Никульчева я расцениваю, как препятствие моей общественной деятельности с использованием своих должностных обязанностей и публичного пространства СМИ. На мои обращения он мне не ответил. Теперь я ожидаю от Никульчева пояснения, почему он препятствует моей общественной работе и при этом использует свои должностные полномочия и неограниченный ресурс СМИ или извинения в мой адрес также на портале „Тульская пресса“».

Согласно п. 2.5 ст. 10 федерального закона «Об основах общественного контроля в РФ», субъект общественного контроля (в данном случае, член общественного совета) не только может, но и обязан «обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению общественного контроля». И далее, в п. 4 ст. 20 указано, что «организатор общественной проверки доводит до сведения руководителя проверяемых органа или организации информацию об общественной проверке».