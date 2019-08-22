Цкипури пошёл против «полигона смерти» за 400 млн рублей?

27 августа в 10:00 мск в министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области пройдёт совместное с Росприроднадзором совещание по поводу строительства нового мусорного полигона на Новомосковском шоссе.



Об этом сообщил мэр Тулы Юрий Цкипури зоозащитнику Юрию Корецких, который после встречи с мэром прекратил голодовку, посвящённую недопуску оппозиции на выборы и строительству «полигона смерти». Цкипури пообещал донести проблему до губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

«С нашей стороны на совещании тоже будут присутствовать эксперты и мы будем активно отстаивать нашу позицию о недопустимости строительства „полигона смерти“ рядом с могилами туляков и жилыми домами. Я пока не знаю, будет ли это попытка „заболтать“ проблему или действительно власть услышала позицию граждан, но в любом случае мы будем делать все, что в наших силах, чтобы не допустить появления ещё одной свалки под боком у туляков», — написал Корецких в соцсети.

Новый полигон площадью 28 га рядом со старым полигоном «Спецавтохозяйства» на Новомосковском шоссе строит ООО «Хартия» (компания Игоря Чайки, сына генпрокурора России).

Инициатива построить здесь новый полигон была одобрена 6 июля 2016 года на заседании Градостроительно-земельного Совета, а ранее депутаты Тульской городской Думы, в том числе и нынешний мэр города Юрий Цкипури, одобрили вывод участка земли за пределы Тулы, так как в черте города по закону нельзя размещать такие полигоны.

Весной 2015 года этот участок земли на пять лет арендовало ОАО «Тульская мусороперерабатывающая компания». В мае 2014 года газета «Тульские известия» писала, что данная фирма обратилась в правительство с просьбой согласовать участок для размещения полигона ТБО в районе уже существующего полигона. Тогдашний губернатор Владимир Груздев предварительно согласовал проект. Через год администрация Тулы своим постановлением утвердила градостроительный земельный план, а ещё через месяц внесла в него правки, изменив категорию земель — с земель населённого пункта на земли иного специального назначения.

В правительстве Тульской области в 2016 году отмечали, что новый полигон будет рассчитан на эксплуатацию в течение 16 лет и примет 360 тысяч тонн отходов. Однако к 2018 году срок использования полигона увеличился до 22 лет, а планируемая мощность — до 8 млн тонн.

Первая очередь объекта должна быть введена в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года. Также «Хартия» планирует создать производственно-технического комплекса по обращению с отходами в Туле во втором полугодии 2020 года.

Согласно официальной документации, только на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ первой очереди полигона в 2019 году потратят 388 млн рублей.

«Хартия» также заявляет, что в дальнейшем построит рядом с полигоном комплекс для переработки мусора мощностью 500 тысяч тонн в год. Здесь будут отбирать полезные фракции мусора: стекло, пластик, металл, картон, бумагу.