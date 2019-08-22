Кимовск стал моногородом

Правительство России внесло изменения в перечень монопрофильных муниципальных образований.



В обновлённый список вошёл Кимовск. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно документу, статус моногорода также получат посёлки Прогресс Амурской области, Янтарный Калининградской области, города Печоры Псковской области, Козьмодемьянск Республики Марий Эл, Новомичуринск Рязанской области и Новокуйбышевск Самарской области.

Моногород — это поселение городского типа с численностью населения более 3 тысяч человек, из которых не менее 20% работают на предприятиях одной компании. Как правило, она обеспечивает 50% и более валовой продукции муниципалитета. В Кимовске таким предприятием считается «Кимовский радиоэлектромеханический завод», где работает свыше тысячи человек.

Для моногородов доступны налоговые льготы для бизнеса, меры поддержки Фонда развития моногородов и других институтов развития, а также федеральных ведомств.

Основная цель реализации программы развития монопрофильных муниципальных образований – это снижение зависимости от деятельности градообразующих предприятий путём создания рабочих мест в рамках реализации новых инвестиционных проектов, диверсификация экономики, улучшение качества городской среды.

Сейчас в России насчитывается 321 моногород. В Тульской области их теперь шесть: Кимовск, Ефремов, Алексин, Белёв, Суворов и рабочий посёлок Первомайский Щёкинского района.