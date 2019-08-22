ЛДПР вычеркнула шоумена Реброва из своего выборного списка

На сайте облизбиркома появилась информация об исключении Евгения Реброва из списка кандидатов в депутаты Тульской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого региональным отделением партии ЛДПР.



Отмечается, что решение принято избирательной комиссией Тульской области 16 августа 2019 года.

Евгений Ионас на днях выступил формальным инициатором снятия с выборов кандидата от КПРФ Евгения Ионаса.

Интересно, что для снятия Ионаса Ребров заключил договор с действующим членом территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Владимира Натальей Савиной. Именно она от имени Реброва подала иск в суд. При этом, удивительным образом, член владимирского ТИКа оказалась знакома с документами из пакета, поданного Ионасом в тульский облизбиркомом.

Ранее в сети распространили видео, где депутат плавского Собрания депутатов от ЛДПР Евгений Ребров на кастинге ведущих радиоканала «Дождь» просит забрать его из Тулы. Он заявил, что откажется от депутатского мандата и от своих избирателей, которые отдали голоса за него.