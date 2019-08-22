Жерздеву шьют новое дело

В Новомосковске на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.



К прокурорам обратился индивидуальный предприниматель, который рассказал, что заключил договор аренды земельного участка для строительства там автозаправочной станции.

Бизнесмену выдали соответствующее разрешение, однако глава администрации Новомосковска (теперь уже бывший) Вадим Жерздев его аннулировал, пишет «МК».

Арбитражный суд Тульской области установил, что действия администрации создали препятствия — бизнесмен не смог достроить и зарегистрировать объект, к августу 2019 года автозаправка готова на 92%.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 169 УК РФ.

В октябре 2018 года суд признал Вадима Жерздева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, ему дали два года колонии-поселения. Затем экс-чиновник обжаловал приговор и уменьшил срок до 1 года и 7 месяцев. Также домашний арест засчитают как два дня ареста за один день в колонии.

Суд установил, что Жерздев, будучи главой администрации Новомосковска, в декабре 2016 года принял решение о проведении аукциона по продаже трёх земельных участков около ТЦ «Первый», предназначенных для автостоянки.

На участие в аукционе были поданы три заявки. Один из участников аукциона находился в близких дружеских отношениях с Жерздевым, который пообещал своему знакомому победу в аукционе. С этой целью чиновник заставил одного из участников аукциона отказаться в его участии. В связи с невозможностью добиться отказа от участия в аукционе другого участника Жерздев принял решение, и подготовил документы на отмену аукциона по продаже земельных участков по заведомо ложным сведениям.